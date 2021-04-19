Нафтогаз нарощує видобуток в Єгипті

На початку квітня поточного року Petrosannan Company — спільна компанія-оператор НАК «Нафтогаз України» та Egyptian General Petroleum Corporation — провела роботи з інтенсифікації видобутку нафти на концесійній ділянці в Західній пустелі Арабської Республіки Єгипет.

Повідомляє Нафтогаз.

Завдяки виконанню гідророзриву пластів на пілотних свердловинах видобуток нафти збільшився на понад 20% або 600 барелів на добу.

За умови збереження досягнутих обсягів видобутку та поточних цін на нафту (60 дол. США/барель) Група Нафтогаз отримає додатковий дохід від проведених операцій близько 400 тис. дол. США на місяць.

«Один з ключових векторів стратегії Групи Нафтогаз — збільшення обсягів видобутку вуглеводнів, як в Україні, так і на закордонних активах. Лише початок цьогорічної кампанії з інтенсифікації свердловин дозволив нам збільшити обсяг видобутку нафти на 20%. Ми плануємо у подальшому використовувати отриманий досвід, зокрема, з проведення гідророзривів пластів, на інших ділянках, що експлуатує Група Нафтогаз у Арабській Республіці Єгипет», — зауважив перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома.

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