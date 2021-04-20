АМКУ застерігає мережі АЗС від завищення цін на пальне та створення штучного дефіциту

Обновлено: Апрель 20, 2021. Тэги: ,

АМКУ застерігає мережі АЗС від завищення цін на пальне та створення штучного дефіциту

Антимонопольний Комітет має право визначати, наскільки ці фактори обґрунтовані та об’єктивні. І – надавати обов’язкові до розгляду рекомендації.

Про це у спеціальній колонці для ЕП написала голова АМКУ Ольга Піщанська.

«Особливістю українського ринку світлих нафтопродуктів є залежність від імпорту, частка якого сягає 80%. Він надзвичайно чутливий до світових цінових коливань, що створює передумови для внутрішніх змов. У 2020-21 роках в АМКУ вже реагували на ситуації, викликані падінням світових цін на нафту, зменшенням попиту через карантин тощо», — написала вона.Піщанська додала, що торік у березні АМКУ зустрічалося із представниками найбільших мереж АЗС. Вони погодилися з висновками Комітету про наявність потенціалу до зниження цін. Що, зрештою, і відбулося – у середньому на 24%.»У січні – аналізували стан виконання рекомендацій АМКУ, наданих у грудні 2020-го: привести вартість пального на АЗС до економічно обґрунтованого рівня. Адже таблички на АЗС помітно «не встигали» синхронізуватися зі світовою динамікою», — написала вона.

В АМКУ застерігли операторів від потенційних антиконкурентних дій, що можуть негативно вплинути на ціни і наповнення ринку.
«Спроби створити штучний дефіцит, необґрунтовано підвищити вартість, встановити бар’єри у доступі до альтернативної інфраструктури, зокрема портів, є неприпустимими. Це – червоні лінії національної ваги. Вихід за них – неприпустимий. Антимонопольний Комітет буде боротися за їхню недоторканість», — зауважила Піщанська.

Читайте в Терміналі, Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф на компанії, що входять до групи «Приват», на 4,7 млрд гривень за антиконкурентні узгоджені дії при встановленні цін на паливо.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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