АМКУ ухвалив рішення щодо антиконкурентних дій на ринку пального

Антимонопольний комітет (АМКУ) наклав штраф на компанії, що входять до групи «Приват», на 4,7 млрд гривень за антиконкурентні узгоджені дії при встановленні цін на паливо.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби АМКУ.

«На час проведення службового розслідування було встановлено, що в сфері роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами в Україні діє система безготівкових розрахунків скретч-картами і паливними картками «Авіас» (далі – проект «АВІАС»)», – повідомляє АМКУ.

У цьому проекті беруть участь близько 1625 автозаправних станцій мережі «АВІАС». Ці АЗС працюють під різними брендами в усіх регіонах України. В АМКУ повідомляють, що в загальному їх кількість становить майже 25% заправних станцій країни.

Зокрема, штраф накладено на ТОВ «ВТФ «Авіас», ТОВ «Торговий дім «Авіас», ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн», ПАТ «Укртатнафта» і 169 операторів АЗС (в тому числі ПАТ «Укрнафта» ).

Комітет встановив, що оператори АЗС, в тому числі ПАТ «Укрнафта», закуповували в ПАТ «Укртатнафта» світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічне імпортне паливо.

«Така узгоджена поведінка учасників проекту «Авіас» порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку. Тому ціни на світлі нафтопродукти в мережі «Авіас» встановлювалися в антиконкурентних умовах», – аргументує АМКУ.

З огляду на це Комітет прийняв за зазначені порушення накласти на перераховані вище суб’єкти господарювання штрафи в загальному розмірі 4,7 млрд грн.

«Сьогодні ми підсумовуємо результат колосальної роботи і багаторічного судового протистояння Антимонопольного комітету з учасниками змови на українському ринку пального. Попри складні обставини і величезний спротив з боку відповідачів, ми завершили розслідування і прийняли рішення», — заявила після засідання голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська.

Читайте в «Терміналі», Антимонопольний комітет України надав рекомендації великим мережам автозаправних станцій з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку роздрібної реалізації нафтопродуктів.