Інтеграція енергосистеми в ENTSO-E в пріоритетних Планах розвитку Укренерго

Обновлено: Апрель 21, 2021. Тэги: ,

Інтеграція енергосистеми в ENTSO-E в пріоритетних Планах розвитку Укренерго

Зростання трансформаторної потужності підстанцій на 12,5 тис. МВА, комплексна реконструкція 61 підстанції, понад 3,2 тис. км нових ліній електропередачі напругою 220—750 кВ та реконструкція 1 547 км ПЛ 220-330 кВ — масштаби робіт, визначені проєктом Плану розвитку системи передачі на 2022-2031 роки).

Про це пише пресслужба Укренерго.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» План розвитку системи передачі на наступні 10 років щороку розробляє оператор системи передачі.

Проєкт Плану розроблений з урахуванням дотримання критеріїв енергетичної безпеки, забезпечення відповідності системи передачі потребам ринку електричної енергії та стратегічних цілей компанії, зокрема інтеграції енергосистеми України в ENTSO-E.

Орієнтовний обсяг необхідних інвестицій на визначені заходи складає понад 66 млрд грн.

У пріоритеті на найближчий період: розбудова системи передачі для можливості інтеграції ОЕС України до ENTSO-E, забезпечення надійності живлення східного регіону України, реконструкція та розвиток міждержавних ліній електропередачі, технічне переоснащення та комплексна реконструкція об’єктів системи передачі з впровадженням сучасних автоматизованих систем управління технологічними процесами, технологій захисту, автоматики та передачі даних.

Читайте в «Терміналі» також, інтеграція енергосистеми України з європейською ENTSO-E стане можливою в 2023 році, повідомили директор секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) Янез Копач і голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький на форумі Ukraine30 у понеділок.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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