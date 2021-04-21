Інтеграція енергосистеми в ENTSO-E в пріоритетних Планах розвитку Укренерго

Зростання трансформаторної потужності підстанцій на 12,5 тис. МВА, комплексна реконструкція 61 підстанції, понад 3,2 тис. км нових ліній електропередачі напругою 220—750 кВ та реконструкція 1 547 км ПЛ 220-330 кВ — масштаби робіт, визначені проєктом Плану розвитку системи передачі на 2022-2031 роки).
Про це пише пресслужба Укренерго.
Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» План розвитку системи передачі на наступні 10 років щороку розробляє оператор системи передачі.
Проєкт Плану розроблений з урахуванням дотримання критеріїв енергетичної безпеки, забезпечення відповідності системи передачі потребам ринку електричної енергії та стратегічних цілей компанії, зокрема інтеграції енергосистеми України в ENTSO-E.
Орієнтовний обсяг необхідних інвестицій на визначені заходи складає понад 66 млрд грн.
У пріоритеті на найближчий період: розбудова системи передачі для можливості інтеграції ОЕС України до ENTSO-E, забезпечення надійності живлення східного регіону України, реконструкція та розвиток міждержавних ліній електропередачі, технічне переоснащення та комплексна реконструкція об’єктів системи передачі з впровадженням сучасних автоматизованих систем управління технологічними процесами, технологій захисту, автоматики та передачі даних.
Читайте в «Терміналі» також, інтеграція енергосистеми України з європейською ENTSO-E стане можливою в 2023 році, повідомили директор секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) Янез Копач і голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький на форумі Ukraine30 у понеділок.