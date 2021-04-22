Відсутність затвердженого фінансового плану на 2021 рік заважає нормальній роботи Укргідроенерго

Обновлено: Апрель 22, 2021. Тэги: , ,

Відсутність затвердженого фінансового плану на 2021 рік заважає нормальній роботи Укргідроенерго

Станом на поточну дату, незважаючи на своєчасну підготовку та надання на затвердження, Укргідроенерго працює без затвердженого в установленому порядку фінансового плану на 2021 рік.

Повідомляє Укргідроенерго.

Відсутність затвердженого фінансового плану створює для Товариства значні обмеження у здійсненні витрат відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку».

Так, Укргідроенерго заборонено здійснювати витрати на капітальні інвестиції, що унеможливлює виконання робіт, які мають безперервний характер, у тому числі виконання планових ремонтів гідрогенеруючого обладнання і будівництва Дністровської ГАЕС за дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства енергетики України. Серед витрат капітального характеру заборонено здійснювати придбання нового обладнання, антитерористичних заходів, приписів контролюючих органів, заходів кіберзахисту.

21 квітня 2021 року під час засідання Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповіді народному депутату Сергію Нагорняку на питання щодо фінансового плану ПрАТ «Укргідроенерго» зазначив, що фінансовий план Товариства знаходиться на розгляді.

Раніше Термінал писав, що Укргідроенерго представило проєкт будівництва акумуляторів і сонячних батарей на ГЕС.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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