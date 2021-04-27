2020 рік був збитковим для Нафтогазу

За 2020 рік збиток Групи Нафтогаз України склав 19,0 млрд грн, порівняно з прибутком 2,6 млрд грн у 2019 році, під впливом нижчого попиту та цін на газ, а також через резерви сумнівних боргів.

Повідомляє Нафтогаз.

Нормалізований прибуток за 2020 рік, за виключенням резервів сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 млрд грн.

В четвертому кварталі 2020 року збиток склав 2,0 млрд грн, порівняно зі збитком 10,3 млрд грн за той самий період у 2019 році.

Група увійшла в період поліпшення прибутковості та очікує отримати прибуток в першому кварталі 2021 року.

Після скасування спеціальних зобов’язань (ПСО, PSO) з 1 серпня 2020 року, українські споживачі можуть вільно змінювати постачальника природного газу та отримувати переваги від ринкового ціноутворення. При цьому посередники, що постачають газ, мають вчасно розраховуватися за нього. Однак, платежі за частину поставок до 31 липня 2020 року на умовах ПСО залишаються простроченими, що стало причиною нарахування резервів сумнівних боргів у сумі 23,2 млрд грн за 2020 рік та вплинуло на прибутковість і рух грошових коштів від операційної діяльності.

Чистий борг знизився з 42,6 млрд грн наприкінці 2019 року до 29,2 млрд грн в кінці 2020 року.

Загальний внесок до Державного бюджету складає 141,0 млрд грн. У 2020 році було сплачено дивідендів у розмірі 39,6 млрд грн, а наприкінці 2019 року – 8,5 млрд грн.

Фінансовий директор Групи Нафтогаз Пітер ван Дріл зазначає: «Незважаючи на складні умови, що характеризуються низькими цінами та попитом, ми демонструємо стійкий результат за основною діяльністю після наших швидких та рішучих дій, спрямованих на зниження операційних та капітальних витрат. На кінцевий результат значною мірою вплинули неплатежі клієнтів, яким ми постачаємо газ. Втім, наш операційний грошовий потік залишається стабільним, ми й на далі фокусуємося на дисципліні в управлінні капіталом. Разом з тим, ми продовжуємо підвищувати ефективність нашої операційної діяльності».

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