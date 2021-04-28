Контрагенти заборгували Нафтогазу понад 95 млрд гривень

З 97 млрд грн боргу за газ контрагенти Нафтогазу погасили 1 883 млн грн.

Повідомляє Нафтогаз.

Станом на 27 квітня 2021 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ та ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 67,9 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 883 млн грн (2,7%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 23,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 0,4 млн грн.

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 0,5 млн грн та складає близько 3,5 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради «Київтеплоенерго» за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 586 млн грн (6,8%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 8,1 млрд грн.

Раніше Термінал писав, що 2020 рік був збитковим для Нафтогазу.