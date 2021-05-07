Міненерго почало роботу над новою моделлю ПСО

Міністерство енергетики України почало роботу над новою моделлю ПСО, яка має максимально відповідати інтересам як учасників ринку, так і споживачів.



Про це пише пресслужба міністерства.

«Міненерго прагне забезпечити розроблення й запровадження нової моделі ПСО (спеціальні обов’язки, що покладаються на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії) із максимальним залученням учасників ринку до розробки моделі», — йдеться у повідомленні.

«Узгодженість моделі ПСО з державними підприємствами, на які покладено зобов’язання – ПрАТ «Укргідроенерго» та НАЕК «Енергоатом», є одним з ключових орієнтирів міністерства в роботі над проєктом», – наголосили в міністерстві. Нова модель, в першу чергу, має забезпечувати соціальну функцію держави з адресної підтримки малозабезпечених верств населення.

Читайте в «Терміналі», Міністерство енергетики на 1 липня 2021 роки представить нову модель спеціальних зобов’язань щодо забезпечення електроенергією населення.