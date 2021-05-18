2021-05-18: Нафта дорожчає на тлі оптимізму з приводу відновлення економіки в США і Європі

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 69,69 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:06, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,33%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,48 долара за барель, додавши 0,32%.

Ціни на нафту виросли у вівторок, збільшивши зростання в порівнянні з попереднім днем, оскільки оптимізм з приводу відновлення роботи економіки США і Європи переважив побоювання щодо уповільнення попиту на паливо в Азії через зростання кількості випадків COVID-19 і нову хвилю обмежень, пише Reuters.

Сигнали зростання попиту на нафту в США, а також Європі і Китаї, підтримують нафтовий ринок, попри те, що в ряді країн Азії, в тому числі в Індії і Японії, епідеміологічна обстановка залишається складною, пише агентство Bloomberg.

«Очевидно, що ринок фокусується на США, Європі й Китаї», — відзначає аналітик Oanda Asia Pacific Джеффрі Хеллі.

Згідно з прогнозом експерта, ціна Brent підніметься до $ 72 за барель за короткий час, після того, як подолає важливий рівень опору — $ 70 за барель.

Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 мск у вівторок становить $ 69,77 за барель, що на $ 0,31 (0,45%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $ 0,75 (1,1%) — до $ 69,46 за барель, максимуму з березня. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,26 (0,39%) — до $ 66,53 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,9 (1,4%) — до $ 66,27 за барель, що, за даними Dow Jones, є найвищим значенням з 23 квітня 2019 року.