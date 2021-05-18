2021-05-18: Нафта дорожчає на тлі оптимізму з приводу відновлення економіки в США і Європі

Обновлено: Май 18, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-05-18: Нафта дорожчає на тлі оптимізму з приводу відновлення економіки в США і Європі

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 69,69 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:06, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,33%.

При цьому ціна червневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,48 долара за барель, додавши 0,32%.

Ціни на нафту виросли у вівторок, збільшивши зростання в порівнянні з попереднім днем, оскільки оптимізм з приводу відновлення роботи економіки США і Європи переважив побоювання щодо уповільнення попиту на паливо в Азії через зростання кількості випадків COVID-19 і нову хвилю обмежень, пише Reuters.

Сигнали зростання попиту на нафту в США, а також Європі і Китаї, підтримують нафтовий ринок, попри те, що в ряді країн Азії, в тому числі в Індії і Японії, епідеміологічна обстановка залишається складною, пише агентство Bloomberg.

«Очевидно, що ринок фокусується на США, Європі й Китаї», — відзначає аналітик Oanda Asia Pacific Джеффрі Хеллі.
Згідно з прогнозом експерта, ціна Brent підніметься до $ 72 за барель за короткий час, після того, як подолає важливий рівень опору — $ 70 за барель.

Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 мск у вівторок становить $ 69,77 за барель, що на $ 0,31 (0,45%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $ 0,75 (1,1%) — до $ 69,46 за барель, максимуму з березня. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,26 (0,39%) — до $ 66,53 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,9 (1,4%) — до $ 66,27 за барель, що, за даними Dow Jones, є найвищим значенням з 23 квітня 2019 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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