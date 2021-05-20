Конкурсна комісія назвала претендентів на посади в НКРЕКП

Конкурсна комісія з відбору членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) відібрала для участі в конкурсі на посаду члена НКРЕКП 11 з 16 кандидатів.
Таке рішення було ухвалено за підсумками засідання.
П’ять кандидатів, які не пройшли даний тур, потенційно також можуть бути допущені до конкурсу, в разі подання документів, зокрема, про не менш ніж дворічний стаж роботи на керівних посадах у сферах енергетики й комунальних послуг. Конкурсна комісія надала 2 дні для надання відсутніх документів.
За підсумками засідання Комісії 19 травня, до участі в конкурсі допустили:
– першого заступника директора «Капітал стратегія лідерство» Павла Бессонова;
– ексзаступника міністра енергетики Юрія Бойка;
– заступника гендиректора «Укренерго консалтинг» Андрія Борисенка;
– технічного директора «Рейндж Ізмаїл» Олександра Кисельова;
– члена НКРЕКП Оксану Кривенко;
– першого заступника директора «Полтаватеплоенерго» Олександра Олексенка;
– ексдиректора з правового забезпечення «Донецькобленерго» Юрія Рибакова;
– ексначальника управління департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ірину Рожанську;
– заступника начальника управління, начальника відділу комбінованого виробництва електричної й теплової енергії НКРЕКП Владислава Сагіра;
– директора «Профіцентр» і голови громадської спілки «Енергетичний союз» Ольгу Тагієву;
– комплаєнс-офіцера «Укргідроенерго» Олександра Формагея.
Крім того, в разі подачі документів, до конкурсу можуть бути допущені:
– ексміністр енергетики Олексій Оржель;
– заступник директора департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Олександр Косянчук;
– заступник гендиректора «Котлотурборежим» Дмитро Анохін;
– ексспівробітник «Київобленерго» і «Херсонобленерго» Андрій Білошицький;
– директор адвокатського об’єднання «Преміум» Дмитро Лобіков.
Нагадаємо, «Термінал» писав, уряд розкрив пакет документів кандидатів на посаду члена НКРЕКП 18 травня 2021.