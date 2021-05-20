Рубрика | Украина

Конкурсна комісія назвала претендентів на посади в НКРЕКП

Обновлено: Май 20, 2021. Тэги: ,

Конкурсна комісія назвала претендентів на посади в НКРЕКП

Конкурсна комісія з відбору членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) відібрала для участі в конкурсі на посаду члена НКРЕКП 11 з 16 кандидатів.

Таке рішення було ухвалено за підсумками засідання.

П’ять кандидатів, які не пройшли даний тур, потенційно також можуть бути допущені до конкурсу, в разі подання документів, зокрема, про не менш ніж дворічний стаж роботи на керівних посадах у сферах енергетики й комунальних послуг. Конкурсна комісія надала 2 дні для надання відсутніх документів.

За підсумками засідання Комісії 19 травня, до участі в конкурсі допустили:

– першого заступника директора «Капітал стратегія лідерство» Павла Бессонова;
– ексзаступника міністра енергетики Юрія Бойка;
– заступника гендиректора «Укренерго консалтинг» Андрія Борисенка;
– технічного директора «Рейндж Ізмаїл» Олександра Кисельова;
– члена НКРЕКП Оксану Кривенко;
– першого заступника директора «Полтаватеплоенерго» Олександра Олексенка;
– ексдиректора з правового забезпечення «Донецькобленерго» Юрія Рибакова;
– ексначальника управління департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ірину Рожанську;
– заступника начальника управління, начальника відділу комбінованого виробництва електричної й теплової енергії НКРЕКП Владислава Сагіра;
– директора «Профіцентр» і голови громадської спілки «Енергетичний союз» Ольгу Тагієву;
– комплаєнс-офіцера «Укргідроенерго» Олександра Формагея.

Крім того, в разі подачі документів, до конкурсу можуть бути допущені:

– ексміністр енергетики Олексій Оржель;
– заступник директора департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП Олександр Косянчук;
– заступник гендиректора «Котлотурборежим» Дмитро Анохін;
– ексспівробітник «Київобленерго» і «Херсонобленерго» Андрій Білошицький;
– директор адвокатського об’єднання «Преміум» Дмитро Лобіков.

Нагадаємо, «Термінал» писав, уряд розкрив пакет документів кандидатів на посаду члена НКРЕКП 18 травня 2021.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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