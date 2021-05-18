Уряд розкриє пакет документів кандидатів на посаду члена НКРЕКП 18 травня 2021

За результатами розкриття, відбудеться складання списків учасників конкурсного відбору.

19 травня відбудеться засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду члена НКРЕКП, у ході якого будуть розкриті пакети з документами кандидатів. Про це повідомляє «Урядовий портал».

«На засіданні буде здійснено розкриття пакетів з документами кандидатів на посаду члена НКРЕКП, складання списків учасників конкурсного відбору», — йдеться в повідомленні.

Трансляція засідання конкурсної комісії здійснюватиметься на ютуб-каналі Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, наприкінці березня Конкурсна комісія з добору членів Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах приватизації та комунальних послуг (НКРЕКП), оголосила конкурс на посаду члена НКРЕКП, яку на сьогодні обіймає Оксана Кривенко та повноваження якої спливають 1 липня 2021 року. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Комісії 31 березня 2021 року.

У липні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив схему ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 2025 року.

Зокрема, до 1 липня 2020 року мала відбутися ротація члена НКРЕКП Олени Антонової.

Також, згідно з указом президента, до 1 липня 2021 року має бути застосована ротація до члена НКРЕКП Оксани Кривенко, до 1 липня 2023 року — Олексія Магди, до 1 липня 2024 року — Ольги Бабій та Дмитра Коваленка, до 1 липня 2025 — Руслана Кайдаша та Валерія Тарасюка.