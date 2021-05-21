Скасування санкцій проти ПП-2 стане геополітичною перемогою РФ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський упевнений, що можливе скасування Сполученими Штатами Америки санкцій щодо проєкту «Північний потік – 2» стане серйозною геополітичною перемогою Російської Федерації.

Про це він сказав під час пресконференції, повідомляється на сайті Офісу президента.

Глава держави наголосив, що протидія будівництву «Північного потоку – 2» – це питання енергетичної безпеки України та Європи, а також питання геополітичного впливу.

«Вважаю, що це буде програшем США й особисто Президента Байдена. Говорю це відкрито та відверто. Це буде серйозна геополітична перемога РФ і новий перерозподіл сил та впливу», – зазначив Володимир Зеленський.

Читайте в «Терміналі», голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та десятки українських парламентарів, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США та країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти «Північного потоку–2».