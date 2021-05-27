Кабмін: Нафтогаз повинен реструктуризовати борги за газ ТКЕ

Обновлено: Май 27, 2021. Тэги: , , ,

Кабмін: Нафтогаз повинен реструктуризовати борги за газ ТКЕ

Кабінет міністрів доручив низці міністерств спільно Нафтогазом реструктуризувати борги підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

Про це передає «Інтерфакс-Україна».

Відповідне протокольне доручення за ініціативою міністра енергетики Германа Галущенко дано на засіданні уряду в середу.
Згідно з проєктом доручення, Мінрегіону, Мін’юсту, Міненерго спільно з НАК «Нафтогаз» необхідно, зокрема, забезпечити укладання договорів на реструктуризацію боргів підприємств ТКЕ в рамках меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води з урахуванням правил ринку газу, в тому числі щодо зобов’язання повного і своєчасного розрахунку з попереднім постачальником в разі його зміни.

Також правлінню НАК спільно з Мін’юстом і Мінрегіоном доручено врегулювати судові суперечки щодо підприємств ТКЕ-боржників, задіяних в ПСО щодо забезпечення теплом, щодо недопущення накладання арештів на їх рахунки. Крім цього, НАК доручено забезпечити підготовку та укладання договорів з суб’єктами теплопостачання для їх забезпечення їх ресурсом.

Читайте в «Терміналі», уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго та не зобов’язуватиме НАК «Нафтогаз України» продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 19 травня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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