Кабмін: Нафтогаз повинен реструктуризовати борги за газ ТКЕ

Кабінет міністрів доручив низці міністерств спільно Нафтогазом реструктуризувати борги підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).



Про це передає «Інтерфакс-Україна».

Відповідне протокольне доручення за ініціативою міністра енергетики Германа Галущенко дано на засіданні уряду в середу.

Згідно з проєктом доручення, Мінрегіону, Мін’юсту, Міненерго спільно з НАК «Нафтогаз» необхідно, зокрема, забезпечити укладання договорів на реструктуризацію боргів підприємств ТКЕ в рамках меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води з урахуванням правил ринку газу, в тому числі щодо зобов’язання повного і своєчасного розрахунку з попереднім постачальником в разі його зміни.

Також правлінню НАК спільно з Мін’юстом і Мінрегіоном доручено врегулювати судові суперечки щодо підприємств ТКЕ-боржників, задіяних в ПСО щодо забезпечення теплом, щодо недопущення накладання арештів на їх рахунки. Крім цього, НАК доручено забезпечити підготовку та укладання договорів з суб’єктами теплопостачання для їх забезпечення їх ресурсом.

Читайте в «Терміналі», уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго та не зобов’язуватиме НАК «Нафтогаз України» продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 19 травня.

