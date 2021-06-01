ОПЕК прогнозує швидке повернення попиту на нафту до доковідного рівня

Світовий попит на нафту в четвертому кварталі 2021 року перевищить 99 мільйонів барелів на добу, що поверне показник до допандемійної позначки, вважає генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо, слова якого наводяться в повідомленні на сайті організації.

Передає Прайм.

«Перспективи ринку на кінець цього року виглядають особливо багатообіцяючими. Ми очікуємо, що попит перевищить 99 мільйонів барелів на добу в четвертому кварталі, що поверне нас в діапазон допандемічних рівнів», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, очікується, що попит в країнах, що не входять в ОЕСР, повинен зрости на 6,8%, або 3,3 мільйона барелів на добу в цьому році і майже на 6,4%, або 2,7 мільйона барелів на добу, в країнах ОЕСР.

ОПЕК також прогнозує, що попит на нафту в поточному році зросте на 6,6% або на 6 мільйонів барелів на добу, і в середньому складе близько 96,5 мільйонів барелів на добу.

Раніше Термінал писав, що ціна нафти Brent перетнула позначку в $70 за барель.