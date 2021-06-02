НКРЕКП ухвалила попереднє рішення про сертифікацію Укренерго за моделлю ISO

Регулятор ухвалив 2 червня 2021 року попереднє рішення про сертифікацію НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).
Про це пише пресслужба НКРЕКП.
«Перший етап процедури сертифікації, яка має підтвердити відповідність українського оператора системи передачі вимогам Третього енергопакета, який діє в країнах Євросоюзу. Остаточне рішення має бути ухвалено після виконання низки умов. Це, зокрема, виконання визначеного в попередньому рішенні переліку заходів, а також отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо відповідності діяльності НЕК «Укренерго» вимогам чинного європейського законодавства. НЕК «Укренерго» наразі докладає максимум зусиль, щоб заходи, зазначені Регулятором у попередньому рішенні, були виконані ще до винесення рішення про сертифікацію по суті», — сказав член правління НЕК «Укренерго» Максим Юрков.
Нагадаємо, що сертифікація оператора системи передачі є вимогою Закону України «Про ринок електричної енергії» та Третього енергопакета ЄС.
Читайте в «Терміналі», депутати в першому читанні погодили сертифікацію Укренерго за моделлю ISO.