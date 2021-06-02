НКРЕКП ухвалила попереднє рішення про сертифікацію Укренерго за моделлю ISO

Обновлено: Июнь 02, 2021. Тэги: , , , ,

НКРЕКП ухвалила попереднє рішення про сертифікацію Укренерго за моделлю ISO

Регулятор ухвалив 2 червня 2021 року попереднє рішення про сертифікацію НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).

Про це пише пресслужба НКРЕКП.

«Перший етап процедури сертифікації, яка має підтвердити відповідність українського оператора системи передачі вимогам Третього енергопакета, який діє в країнах Євросоюзу. Остаточне рішення має бути ухвалено після виконання низки умов. Це, зокрема, виконання визначеного в попередньому рішенні переліку заходів, а також отримання висновку Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо відповідності діяльності НЕК «Укренерго» вимогам чинного європейського законодавства. НЕК «Укренерго» наразі докладає максимум зусиль, щоб заходи, зазначені Регулятором у попередньому рішенні, були виконані ще до винесення рішення про сертифікацію по суті», — сказав член правління НЕК «Укренерго» Максим Юрков.
Нагадаємо, що сертифікація оператора системи передачі є вимогою Закону України «Про ринок електричної енергії» та Третього енергопакета ЄС.

Читайте в «Терміналі», депутати в першому читанні погодили сертифікацію Укренерго за моделлю ISO.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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