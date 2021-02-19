Депутати в першому читанні погодили сертифікацію Укренерго за моделлю ISO

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3364-1-д щодо сертифікації оператора системи передачі «Укренерго» за моделлю ISO (Independent System Operator).
За відповідну законодавчу ініціативу проголосували 274 депутатів, йдеться на сайті ВР.
Законом пропонується внести зміни в ч.3 ст.32 закону про ринок електроенергії, згідно з якими ОСП зможе бути не тільки власник системи передачі, як записано в чинному законі, а й суб’єкт господарювання державної форми власності, якому передано права на її управління.
Основним завданням документа є врегулювання питання сертифікації ОСП за моделлю ISO, яка передбачає, що ОСП користується майном, що забезпечує цілісність ОЕС України та диспетчерське управління, при цьому таке майно залишається у власності держави.
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