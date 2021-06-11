«Укренерго» планує випуск «зелених» облігацій на EUR500 млн для розрахунків з ВДЕ-генерацією

Обновлено: Июнь 11, 2021. Тэги: , ,

«Укренерго» планує випуск «зелених» облігацій на EUR500 млн для розрахунків з ВДЕ-генерацією

НЕК «Укренерго» планує восени поточного року випустити п’ятирічні «зелені» облігації на суму орієнтовно EUR500 млн для погашення боргів перед виробниками зеленої електроенергії за 2020 рік.

Про це сказав глава НЕК Володимир Кудрицький, пише Енергореформа.

«Підстава це стверджувати дає наша підготовка, яку ми ведемо вже кілька місяців, розуміння цього процесу, а також той факт, що в держбюджеті передбачено кошти на держгарантії під випуск таких облігацій. Також у нас достатньо інструментів, ми бачимо підтримку державних органів влади в цьому процесі. Якихось принципових перешкод ми зараз не спостерігаємо «, — сказав він в коментарі енергореформи в ході 12-го Європейсько-українського енергетичного дня в Києві в п’ятницю.

За його словами, випуск цих облігацій дасть можливість НЕК покрити залишок заборгованості перед ДП «Гарантований покупець» за 2020 рік. Кудрицький зазначив, що процентна ставка, під яку буде здійснюватися випуск, поки невідома.

«Термінал» писав, Регулятор ухвалив 2 червня 2021 року попереднє рішення про сертифікацію НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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