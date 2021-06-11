«Укренерго» планує випуск «зелених» облігацій на EUR500 млн для розрахунків з ВДЕ-генерацією

НЕК «Укренерго» планує восени поточного року випустити п’ятирічні «зелені» облігації на суму орієнтовно EUR500 млн для погашення боргів перед виробниками зеленої електроенергії за 2020 рік.



Про це сказав глава НЕК Володимир Кудрицький, пише Енергореформа.

«Підстава це стверджувати дає наша підготовка, яку ми ведемо вже кілька місяців, розуміння цього процесу, а також той факт, що в держбюджеті передбачено кошти на держгарантії під випуск таких облігацій. Також у нас достатньо інструментів, ми бачимо підтримку державних органів влади в цьому процесі. Якихось принципових перешкод ми зараз не спостерігаємо «, — сказав він в коментарі енергореформи в ході 12-го Європейсько-українського енергетичного дня в Києві в п’ятницю.

За його словами, випуск цих облігацій дасть можливість НЕК покрити залишок заборгованості перед ДП «Гарантований покупець» за 2020 рік. Кудрицький зазначив, що процентна ставка, під яку буде здійснюватися випуск, поки невідома.

«Термінал» писав, Регулятор ухвалив 2 червня 2021 року попереднє рішення про сертифікацію НЕК «Укренерго» як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator).