Наглядова рада Нафтогазу збереться для відсторонення Вітренка від посади

Обновлено: Июнь 16, 2021. Тэги: , ,

Наглядова рада Нафтогазу збереться для відсторонення Вітренка від посади

Голова наглядової ради НАК «Нафтогазу України» Клер Споттісвуд прокоментувала ситуацію, що виникла після публікації припису Національного агентства з попередження корупції (НАЗК) з вимогою про скасування рішення кабміну про призначення Юрія Вітренко керівником НАК.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Споттісвуд зазначає, що оскарження розпорядження ініційовано головою правління особисто, без будь-яких консультацій з членами правління або наглядової ради.

«З огляду на власні фідуціарні обов’язки, голова наглядової ради негайно обговорила ситуацію з акціонером – Кабінетом міністрів за участю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра юстиції Дениса Малюськи. Прем’єр-міністр зобов’язався ухвалити остаточне рішення, в тому числі розв’язати питання про припинення терміну дії контракту з Юрієм Вітренком упродовж 10 робочих днів з 15 червня 2021 року», – йдеться в заяві.

За словами Споттісвуд , голова правління НАК відмовився добровільно призупинити виконання своїх повноважень на цей період.

«Зараз я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання високих стандартів належного корпоративного управління, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам «Нафтогазу» і України», – сказала Клер Споттісвуд.

«Термінал» писав, кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Ухвалено рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія Нафтогаз України».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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