Наглядова рада Нафтогазу збереться для відсторонення Вітренка від посади

Голова наглядової ради НАК «Нафтогазу України» Клер Споттісвуд прокоментувала ситуацію, що виникла після публікації припису Національного агентства з попередження корупції (НАЗК) з вимогою про скасування рішення кабміну про призначення Юрія Вітренко керівником НАК.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Споттісвуд зазначає, що оскарження розпорядження ініційовано головою правління особисто, без будь-яких консультацій з членами правління або наглядової ради.

«З огляду на власні фідуціарні обов’язки, голова наглядової ради негайно обговорила ситуацію з акціонером – Кабінетом міністрів за участю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра юстиції Дениса Малюськи. Прем’єр-міністр зобов’язався ухвалити остаточне рішення, в тому числі розв’язати питання про припинення терміну дії контракту з Юрієм Вітренком упродовж 10 робочих днів з 15 червня 2021 року», – йдеться в заяві.

За словами Споттісвуд , голова правління НАК відмовився добровільно призупинити виконання своїх повноважень на цей період.

«Зараз я скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. З метою забезпечення дотримання високих стандартів належного корпоративного управління, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам «Нафтогазу» і України», – сказала Клер Споттісвуд.

«Термінал» писав, кабінет міністрів провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Ухвалено рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія Нафтогаз України».