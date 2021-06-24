Більшість німців підтримують запуск Північного потоку-2, — опитування

Більше 40% громадян ФРН виступають за введення газопроводу «Північний потік 2″ в експлуатацію, 38% закликають попередньо домовитися з цього питання з США, свідчать дані соцопитування, представленого в четвер фондом Кербера в Берліні.

Передає Прайм.

Опитування було проведено на замовлення Фонду інститутів Kantar Public з 19 по 25 травня, в ньому взяли участь 1031 повнолітніх громадян ФРН.

Згідно з опитуванням, більшість німців виступають за завершення проекту газопроводу «Північний потік 2″. 44% — за його введення в експлуатацію після завершення будівництва, незважаючи на можливі санкції США. Ще 38% пропонують попередньо досягти компромісу з США щодо проекту. Тільки кожен десятий (13%) виступає за повну зупинку проекту. Рівень схвалення проекту значно вищий у Східній Німеччині (59%), ніж на заході (39%).

Раніше Термінал писав, що газ в Європі не подешевшав, незважаючи на настання літа.