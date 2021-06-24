Рубрика | газ, Др. страны

Більшість німців підтримують запуск Північного потоку-2, — опитування

Обновлено: Июнь 24, 2021. Тэги: ,

Більшість німців підтримують запуск Північного потоку-2, — опитування

Більше 40% громадян ФРН виступають за введення газопроводу «Північний потік 2″ в експлуатацію, 38% закликають попередньо домовитися з цього питання з США, свідчать дані соцопитування, представленого в четвер фондом Кербера в Берліні.

Передає Прайм.

Опитування було проведено на замовлення Фонду інститутів Kantar Public з 19 по 25 травня, в ньому взяли участь 1031 повнолітніх громадян ФРН.

Згідно з опитуванням, більшість німців виступають за завершення проекту газопроводу «Північний потік 2″. 44% — за його введення в експлуатацію після завершення будівництва, незважаючи на можливі санкції США. Ще 38% пропонують попередньо досягти компромісу з США щодо проекту. Тільки кожен десятий (13%) виступає за повну зупинку проекту. Рівень схвалення проекту значно вищий у Східній Німеччині (59%), ніж на заході (39%).

Раніше Термінал писав, що газ в Європі не подешевшав, незважаючи на настання літа.

Автор:

(Всего статей: 18373)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: