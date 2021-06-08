Газ в Європі не подешевшав, незважаючи на настання літа

Обновлено: Июнь 08, 2021. Тэги: , , , , ,

Газ в Європі не подешевшав, незважаючи на настання літа

Ціни на газ в Європі утримуються на максимумах, незважаючи на настання низького літнього сезону.

Передає Комерсант.

Котирування підтримуються через обмежену пропозицію газу з боку основних постачальників — Росії і Норвегії, а також скорочення поставок скрапленого природного газу (СПГ). Європейські покупці поки програють у конкуренції за СПГ споживачам в Азії, при цьому аналітики очікують збереження «азіатської премії» до кінця року. Вугілля не може, всупереч звичаю, витіснити газ в європейській генерації через високі ціни на викиди СО2.

Спотові ціни на основному європейському газовому хабі TTF, які в травні стабільно перевищували $300 за 1 тис. кубометрів і досягли максимального рівня з 2018 року, не виявляють жодних ознак зниження, незважаючи на настання літнього сезону. У понеділок липневий ф’ючерс на біржі ICE додав 2,7%, досягнувши €26,5 за 1 МВт (близько $349 за 1 тис. кубометрів).

Настільки високі ціни історично нехарактерні для європейського газового ринку і відносно стійко спостерігалися лише в 2011-2014 роках — в той же період, коли ціни на нафту перевищували $100 за барель.

Додатковим фактором, що вплинув на зростання цін у червні, стало деяке скорочення поставок з Норвегії — найбільшого джерела газу для ЄС після Газпрому — через профілактичні роботи на видобувній інфраструктурі. За оцінкою Refinitiv, в понеділок поставки були скорочені на 66 млн кубометрів на добу, при цьому в найближчі тижні очікуються більш істотні скорочення. Газпром, який традиційно є головним джерелом гнучкості для споживачів Центральної Європи, не збільшує поставки, не бажаючи нарощувати транзит газу через Україну понад обсяги ship-or-pay на цей рік.

Країни Західної Європи, у свою чергу, не можуть наростити поставки СПГ: у травні імпорт впав на 29%, до 9 млрд кубометрів (7 млн тонн), оскільки країни Азії пропонують виробникам СПГ більш високі ціни.

Якщо тренди на глобальному ринку СПГ не зміняться, то єдиним додатковим джерелом газу для Європи в цьому році може стати введення «Північного потоку-2», яке на даний момент очікується восени.

Раніше Термінал писав, що у травні 2021 року транзит природного газу українською ГТС дещо збільшився — Оператор ГТС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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