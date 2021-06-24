Олексій Рябчин призначений радником голови правління Нафтогазу

Олексій Рябчин призначений радником голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та зеленого курсу ЄС.

Повідомляє Нафтогаз.

В НАКу Олексій Рябчин буде допомагати з реалізацією корпоративної стратегії Групи Нафтогаз, яка передбачає, що майбутнє Нафтогазу базуватиметься на трьох бізнес-платформах: газовий бізнес, постачання кінцевим споживачам та низьковуглецеві бізнеси.

Він працюватиме над налагодженням сталої взаємодії з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та EU Green Deal з органами державної влади, міжнародними організаціями, представниками органів державної влади США та країн-членів ЄС, аналітичними центрами та засобами масової інформації.

Раніше Олексій Рябчин працював радником віце-прем’єрки з євроінтеграції та міністра захисту довкілля, заступником міністра енергетики та захисту довкілля України, очолював підкомітет з енергоефективності комітету ПЕК Верховної Ради України VIII скликання, був перемовником від України на кліматичному саміті ООН, працював в приватному бізнесі та брав участь в реалізації низки міжнародних ініціатив з низьковуглецевого розвитку, викладав у вітчизняних та закордонних університетах. Здобув освіту в Донецькому національному університеті та Сасекському університеті (Великобританія), має вчену ступінь кандидата економічних наук.

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