Наглядова рада Нафтогазу вирішила відкласти звільнення Вітренка

Обновлено: Июль 01, 2021. Тэги: , ,

Наглядова рада Нафтогазу вирішила відкласти звільнення Вітренка

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» перенесла розгляд питання про можливе звільнення голови правління компанії Юрія Вітренка.

Про це йдеться в заяві незалежних членів ради «Нафтогазу», пишуть Vesti.

При цьому незалежні директори вказали на необхідність колегіального підходу до управління компанією, коли відповідно до статуту рішення приймаються більшістю голосів членів правління, а головні питання повинні передаватися на рішення ради.

Наглядова рада також нагадала правлінню про необхідність правильного застосування всіх політик і процедур компанії, особливо у сфері прийняття на роботу і звільнення людей.

Згідно із заявою, рада чекає від Вітренка пропозицій щодо ініційованих  змін у стратегію та організаційну структуру «Нафтогазу» в найкоротші терміни, оскільки уповільнення в цьому процесі створює невизначеність щодо майбутнього групи в цих питаннях.

«Трансформаційні активності наразі припинені, частина ключових людей вже покинули організацію. Чим довше триватиме ця невизначеність, тим більше це вплине на персонал компанії, результати діяльності «Нафтогазу» і його майбутнє», – підкреслюється в коментарі.

Раніше «Термінал» писав, Національне антикорупційне агентство очікує, що контракт з керівником «Нафтогазу» Юрієм Вітренком буде розірваний Кабінетом міністрів вже цього тижня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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