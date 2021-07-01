Наглядова рада Нафтогазу вирішила відкласти звільнення Вітренка

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» перенесла розгляд питання про можливе звільнення голови правління компанії Юрія Вітренка.



Про це йдеться в заяві незалежних членів ради «Нафтогазу», пишуть Vesti.

При цьому незалежні директори вказали на необхідність колегіального підходу до управління компанією, коли відповідно до статуту рішення приймаються більшістю голосів членів правління, а головні питання повинні передаватися на рішення ради.

Наглядова рада також нагадала правлінню про необхідність правильного застосування всіх політик і процедур компанії, особливо у сфері прийняття на роботу і звільнення людей.

Згідно із заявою, рада чекає від Вітренка пропозицій щодо ініційованих змін у стратегію та організаційну структуру «Нафтогазу» в найкоротші терміни, оскільки уповільнення в цьому процесі створює невизначеність щодо майбутнього групи в цих питаннях.

«Трансформаційні активності наразі припинені, частина ключових людей вже покинули організацію. Чим довше триватиме ця невизначеність, тим більше це вплине на персонал компанії, результати діяльності «Нафтогазу» і його майбутнє», – підкреслюється в коментарі.

Раніше «Термінал» писав, Національне антикорупційне агентство очікує, що контракт з керівником «Нафтогазу» Юрієм Вітренком буде розірваний Кабінетом міністрів вже цього тижня.