Укртранснафта стала управителем частини нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок»

Укртранснафта підписала із Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» терміном на 5 років.
Про це пише пресслужба компанії.
Відповідно до умов договору Укртранснафта має права та обов’язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів. Також компанія зобов’язується впродовж 5 років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом.
Нагадаємо, Укртранснафта прийняла на тимчасове відповідальне зберігання об’єкти частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» у лютому 2021 року.
«Термінал» писав, Укртранснафта планує до 2,5 млн грн щомісячного доходу від управління «Самара-Західний напрямок».