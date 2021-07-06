Гарантований покупець заплатив постачальникам універсальних послуг

Постачальники універсальних послуг (ПУП) отримали від державного підприємства «Гарантований покупець» компенсації послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за травень 2021 року. Підприємство перерахувало ПУП понад 237 млн грн.
Повідомляє Гарантований покупець.
При цьому, для забезпечення потреб населення Гарантований покупець продав ПУП 3 370 тисяч МВт•год електричної енергії.
Кількість ПУП, які отримують компенсації послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, залишається незмінною протягом 2021 року. За травень такі виплати отримали 15 із 25 постачальників.
З початку року Гарантований покупець перерахував ПУП за послуги понад 1,6 млрд грн.
Раніше Термінал писав, що Енергоатом звертає увагу на значне завищення статистики обсягів споживання населенням електроенергії.