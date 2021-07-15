У Міненерго склали план накопичення газу до опалювального сезону

Під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка відбулася нарада щодо питань накопичення газу для сталого проходження опалювального сезону. У нараді взяли участь голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон, представники НКРЕКП, компаній-постачальників газу.
Повідомляє Міненерго.
Під час наради обговорили підготовку газового сектору до осінньо-зимового періоду та стан накопичення газу, в обсягах, необхідних для сталого проходження ОЗП, а також заходи для гарантування безперервного постачання природного газу побутовим споживачам.
Планом заходів щодо підготовки до ОЗП визначено, що до 15 жовтня 2021 р має бути накопичено не менш як 17 млрд. куб. метрів природного газу, щоб забезпечити потреби побутових споживачів та підприємств теплопостачання.
Раніше Термінал писав, шо Кабмін затвердив план підготовки до наступного опалювального сезону.