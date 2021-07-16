У Польщі заявили про вирішення проблем з Данією з приводу будівництва Baltic Pipe

Прокладка 100 км морської ділянки газопроводу Baltic Pipe завершена. Про це повідомив у п’ятницю в ефірі Польського радіо представник уряду Польщі зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський.

Передає ТАСС.

«На Балтиці зараз працюють два з трьох суден, які прокладають морську ділянку. На дні Балтики вже укладено близько 100 км трубопроводу Baltic Pipe загальною протяжністю близько 295 км», — сказав він, запевнивши, що «все йде за планом».

За словами Наімського, Данія вирішила проблеми, що виникли раніше із захистом навколишнього середовища. «Було укладено угоду, і роботи поновилися», — додав він.

Раніше Термінал писав, що Данія відкликала дозвіл на будівництво конкурента Північного потоку-2.