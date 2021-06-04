Данія відкликала дозвіл на будівництво конкурента «Північного потоку-2″

Обновлено: Июнь 04, 2021. Тэги: , , ,

Данія відкликала дозвіл на будівництво конкурента «Північного потоку-2″

Апеляційна рада з питань навколишнього середовища та харчових продуктів Доній відкликала дозвіл, виданий управлінням з охорони навколишнього середовища на будівництво газопроводу Baltic Pipe. Про це повідомив оператор ГТС Данії Energinet.

Передає Прайм.

«Дванадцятого липня 2019 року Данське управління з охорони навколишнього середовища видало екологічний дозвіл на будівництво Baltic Pipe. 31 травня 2021 року апеляційна рада з питань навколишнього середовища та харчових продуктів відмовила у видачі дозволу», — йдеться в заяві.

Таке рішення означає припинення будівництва Baltic Pipe. Підставою для такого рішення стало те, що агентство з охорони навколишнього середовища недостатньо вивчило питання про захист дикої природи при прокладці трубопроводу. Заступник директора і керівник відділу будівельних проектів Energinet Маріан Кааг, у свою чергу, заявила, що такий проект «не може не створювати незручностей» через свій масштаб.

Газопровід Baltic Pipe між Данією і Польщею планувалося запустити в 2022 році, його ємність поки не розголошується, але раніше обмовлялося, що вона складе не менше п’яти мільярдів кубометрів на рік.

Раніше Термінал писав, що Польща влітку прокладатиме Baltic Pipe по дну Балтійського моря.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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