Польща влітку прокладатиме Baltic Pipe по дну Балтійського моря

Оператор польської мережі газопроводів Gaz-System готується влітку почати прокладку морської ділянки газопроводу Baltic Pipe по дну Балтійського моря.

Як повідомила компанія на своєму сайті, реалізація Baltic Pipe знаходиться на стадії будівництва в наземної й морської частини проєкту.

У квітні цього року почалося буріння тунелю для газопроводу на польському узбережжі. Аналогічні роботи скоро почнуться і в Данії. З минулого року дослідні судна ще раз перевірили інвестиційний маршрут на предмет наявності боєприпасів і екологічних проблем. Влітку три спеціалізованих морських підрозділи почнуть прокладку близько 274 км газопроводу по дну Балтійського моря.

«У цьому році ми плануємо завершити зварювання підводної ділянки газопроводу. В майбутньому ми проведемо необхідні тести під тиском, випробування і сертифікацію, пов’язані з допуском морського газопроводу до використання », – сказав глава Gaz-System Томаш Стемпень і підкреслив, що проєкт реалізується відповідно до графіка.

«До жовтня наступного року ми виконаємо всі елементи цієї комплексної інвестиційної програми і будемо готові поставляти газ з норвезького шельфу через Данію в Польщу», – додав він.

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