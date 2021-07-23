Домогосподарства продовжують інвестувати в «зелену» енергетику — Держенергоефективності

У II кварталі цього року 3480 домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 98 МВт. Це у 1,7 разів більше, ніж у I кварталі.

Повідомляє Держенергоефективності.

Таким чином, всього на сьогодні в Україні налічується понад 35 400 родин, які перейшли на електроенергію з енергії сонця. Загальна потужність таких СЕС – 933 МВт.

У сонячні електростанції домогосподарства інвестували близько 730 млн євро.

ТОП-3 області, де встановлено найбільшу кількість сонячних станцій у домогосподарствах (СЕСд):

Дніпропетровська – 5706 станцій загальною потужністю 141 МВт;

Тернопільська – 2788 станцій загальною потужністю 79 МВт;

Закарпатська – 2718 станцій загальною потужністю 78 МВт.

Раніше Термінал писав, що Уряд обіцяє, що «зелена» енергетика буде гармонійною.