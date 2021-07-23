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Домогосподарства продовжують інвестувати в «зелену» енергетику — Держенергоефективності

Обновлено: Июль 23, 2021. Тэги: , ,

Домогосподарства продовжують інвестувати в «зелену» енергетику — Держенергоефективності

У II кварталі цього року 3480 домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 98 МВт. Це у 1,7 разів більше, ніж у I кварталі.

Повідомляє Держенергоефективності.

Таким чином, всього на сьогодні в Україні налічується понад 35 400 родин, які перейшли на електроенергію з енергії сонця. Загальна потужність таких СЕС – 933 МВт.

У сонячні електростанції домогосподарства інвестували близько 730 млн євро.

ТОП-3 області, де встановлено найбільшу кількість сонячних станцій у домогосподарствах (СЕСд):

  • Дніпропетровська – 5706 станцій загальною потужністю 141 МВт;
  • Тернопільська – 2788 станцій загальною потужністю 79 МВт;
  • Закарпатська – 2718 станцій загальною потужністю 78 МВт.

Раніше Термінал писав, що Уряд обіцяє, що «зелена» енергетика буде гармонійною.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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