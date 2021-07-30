Угорщина буде отримувати газ по Турецькому потоку

Обновлено: Июль 30, 2021. Тэги: , , ,

Угорщина буде отримувати газ по Турецькому потоку

Обсяг поставок російського газу в Угорщину через Сербію по Балканському продовженню «Турецького потоку» становитиме 8,5 мільярда кубометрів на рік, заявив директор держпідприємства «Србіягаз» Душан Баятович.

Передає Прайм.

У п’ятницю Вучич разом з послом РФ Олександром Боцан-Харченко оглянув будівництво компресорної станції поблизу міста Велика-плану, яка буде прокачувати газ в Угорщину. Директор «Сербіягазу» Душан Баятович розповів, що з 1 жовтня через Сербію в Угорщину буде поставлятися 8,5 мільярда кубічних метрів газу. Вучич повідомив, що Сербії в майбутньому може знадобитися 5 мільярдів кубометрів газу з РФ щорічно через зростання промисловості і газифікації Республіки.

Сербська 402-кілометрова ділянка трубопроводу «Балканський потік» — продовження» Турецького потоку » через Балкани-зістикували з газотранспортною системою Угорщини 8 липня на кордоні двох країн. Директор держпідприємства «Сербіягаз» Душан Баятович раніше заявив РІА Новини, що перші поставки російського газу в Угорщину і далі в Європу через Туреччину, Болгарію і Сербію очікуються з 1 жовтня.

Читайте у Терміналі: С 1 января Газпром начал поставлять газ в Сербию.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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