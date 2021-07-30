Угорщина буде отримувати газ по Турецькому потоку

Обсяг поставок російського газу в Угорщину через Сербію по Балканському продовженню «Турецького потоку» становитиме 8,5 мільярда кубометрів на рік, заявив директор держпідприємства «Србіягаз» Душан Баятович.
Передає Прайм.
У п’ятницю Вучич разом з послом РФ Олександром Боцан-Харченко оглянув будівництво компресорної станції поблизу міста Велика-плану, яка буде прокачувати газ в Угорщину. Директор «Сербіягазу» Душан Баятович розповів, що з 1 жовтня через Сербію в Угорщину буде поставлятися 8,5 мільярда кубічних метрів газу. Вучич повідомив, що Сербії в майбутньому може знадобитися 5 мільярдів кубометрів газу з РФ щорічно через зростання промисловості і газифікації Республіки.
Сербська 402-кілометрова ділянка трубопроводу «Балканський потік» — продовження» Турецького потоку » через Балкани-зістикували з газотранспортною системою Угорщини 8 липня на кордоні двох країн. Директор держпідприємства «Сербіягаз» Душан Баятович раніше заявив РІА Новини, що перші поставки російського газу в Угорщину і далі в Європу через Туреччину, Болгарію і Сербію очікуються з 1 жовтня.
Читайте у Терміналі: С 1 января Газпром начал поставлять газ в Сербию.