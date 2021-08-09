Кабмін: Всі області мають провести «енергетичні штаби»

Відбулось розширене засідання Міжвідомчої робочої групи щодо підготовки до опалювального сезону 2021/22 року з головами обласних державних адміністрацій під головуванням Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.

Про це пише пресслужба уряду.

«На початку тижня (з 9 серпня — ред.) голови облдержадміністрацій мають зібрати енергетичні штаби за участю представників теплокомуненерго та голів міст і відпрацювати два важливих питання: технічну підготовку до запуску опалювального сезону та укладання довгострокових контрактів з НАК «Нафтогаз України». Ще раз хочу підкреслити, що складова вартості газу в тарифах на тепло для населення не повинна перевищувати 7420 гривень за тисячу кубометрів», – наголосив Олексій Чернишов.

Своєю чергою заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська поінформувала про стан підготовки житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення до опалювального періоду.

«Станом на 1 серпня із запланованих понад 157 тисяч житлових будинків до опалювального сезону підготовлено 61% будинків, а із майже 38 тисяч об’єктів соціально-культурного призначення – близько 64%. Прошу активізувати процес, адже наступний опалювальний сезон має стартувати вчасно та без проблем», – наголосила Наталія Хоцянівська.

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що підготовку до наступного опалювального сезону розпочато.

«Термінал» писав, для стабільного проходження опалювального сезону ТЕК мають якнайшвидше вирішити питання боргів за газ.

