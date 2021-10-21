Верховна Рада прийняла Закон про енергетичну ефективність

Верховна Рада ухвалила закон №4507 «Про енергетичну ефективність». Документ підтримали 282 депутати.
Повідомляє сайт Верховної Ради.
Законом визначено основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності; особливості формування та виконання національних планів дій з енергоефективності; підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної ефективності будівель; засади забезпечення економії енергії в будівлях центральних органів виконавчої влади.
Законом також визначено:
- особливості врахування критеріїв енергоефективності під час здійснення публічних закупівель чи придбання та найму (оренди) будівель органами державної влади, органами місцевого самоврядування та юридичними особами, які забезпечують потреби держави або територіальної громади;
- вимоги до екодизайну продуктів, пов’язаних із споживанням енергії;
- засади енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту;
- особливості запровадження інтелектуальних систем обліку;
- стимулювання енергоефективності в сфері передачі та розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу;
- стимулювання енергоефективності в сфері теплопостачання;
- основні засади здійснення енергосервісу;
- популяризація та стимулювання підвищення рівня енергоефективності серед споживачів;
- відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.
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