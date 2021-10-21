Рубрика | Официоз, Украина

Верховна Рада прийняла Закон про енергетичну ефективність

Обновлено: Октябрь 21, 2021. Тэги: ,

Верховна Рада прийняла Закон про енергетичну ефективність

Верховна Рада ухвалила закон №4507 «Про енергетичну ефективність». Документ підтримали 282 депутати.

Повідомляє сайт Верховної Ради.

Законом визначено основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності; особливості формування та виконання національних планів дій з енергоефективності; підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної ефективності будівель; засади забезпечення економії енергії в будівлях центральних органів виконавчої влади.

Законом також визначено:

  • особливості врахування критеріїв енергоефективності під час здійснення публічних закупівель чи придбання та найму (оренди) будівель органами державної влади, органами місцевого самоврядування та юридичними особами, які забезпечують потреби держави або територіальної громади;
  • вимоги до екодизайну продуктів, пов’язаних із споживанням енергії;
  • засади енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту;
  • особливості запровадження інтелектуальних систем обліку;
  • стимулювання енергоефективності в сфері передачі та розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу;
  • стимулювання енергоефективності в сфері теплопостачання;
  • основні засади здійснення енергосервісу;
  • популяризація та стимулювання підвищення рівня енергоефективності серед споживачів;
  • відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

Читайте у Терміналі: 71 тисяча сімей стали учасниками програми «Енергодім».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

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