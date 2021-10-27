Нафтогаз готовий постачати газ для виробничих потреб облгазів — Вітренко

Обновлено: Октябрь 27, 2021. Тэги: , , ,

Нафтогаз готовий постачати газ для виробничих потреб облгазів — Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова стати постачальником газу для покриття виробничо-технологічних потреб газорозподільчих підприємств (обл- та міськазів), це дозволить збалансувати їхні тарифи на розподіл газу.

Про це заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко на Сьомому українському газовому форумі «Східно-європейський газовий хаб. Green deal. Українська ініціатива».

«У нас є певний провал та невідповідність європейським правилам на ринку — облгази, фактично, не мають постачальника, немає балансування відповідних відборів облгазів. Нафтогаз готовий і тут довести свою роль лідера у формуванні справжнього ринку. Ми готові бути одним з таких постачальників для облгазів. Ми розуміємо їхні проблеми, коли тарифи встановлюються регулятором, адже вони мають бути збалансовані та покривати справедливі витрати», — сказав Юрій Вітренко.

Він підкреслив, що постачання газу для виробничо-технологічних потреб газорозподільчих підприємств відповідає напрямкам діяльності Нафтогазу, що вже затверджені урядом.

Голова правління Нафтогазу також зазначив, що інформаційна хвиля про очікуване різке зростання тарифів на розподіл газу є фейковою та маніпулятивною.

Юрій Вітренко підкреслив, що тарифи обл- та міськгазів встановлюються регулятором. Відтак в цьому питанні варто довіряти тільки офіційній інформації Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг.

Читайте в «Терміналі», уряд на два місяці знизив ціну газу для побутових споживачів, що залишилися без постачальника газу та перейшли до постачальника «останньої надії» (ПОН).

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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