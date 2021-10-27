Нафтогаз готовий постачати газ для виробничих потреб облгазів — Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова стати постачальником газу для покриття виробничо-технологічних потреб газорозподільчих підприємств (обл- та міськазів), це дозволить збалансувати їхні тарифи на розподіл газу.

Про це заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко на Сьомому українському газовому форумі «Східно-європейський газовий хаб. Green deal. Українська ініціатива».

«У нас є певний провал та невідповідність європейським правилам на ринку — облгази, фактично, не мають постачальника, немає балансування відповідних відборів облгазів. Нафтогаз готовий і тут довести свою роль лідера у формуванні справжнього ринку. Ми готові бути одним з таких постачальників для облгазів. Ми розуміємо їхні проблеми, коли тарифи встановлюються регулятором, адже вони мають бути збалансовані та покривати справедливі витрати», — сказав Юрій Вітренко.

Він підкреслив, що постачання газу для виробничо-технологічних потреб газорозподільчих підприємств відповідає напрямкам діяльності Нафтогазу, що вже затверджені урядом.

Голова правління Нафтогазу також зазначив, що інформаційна хвиля про очікуване різке зростання тарифів на розподіл газу є фейковою та маніпулятивною.

Юрій Вітренко підкреслив, що тарифи обл- та міськгазів встановлюються регулятором. Відтак в цьому питанні варто довіряти тільки офіційній інформації Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг.

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