1 листопада на держшахти було перераховано 671,4 млн грн на зарплати гірникам — Міненерго

Кошти буде використано для повного погашення заборгованості за липень і серпень, а також на виплату зарплати шахтарям за вересень 2021 року.

Повідомляє Міненерго.

Вказана сума – частина коштів, що були виділені відповідно до змін до Держбюджету про додаткове спрямування 1 млрд грн для виплат шахтарям.

Ще 335,8 млн грн передбачено на виплату заробітної плати гірникам у грудні поточного року.

Раніше Термінал писав, що Центренерго отримає гроші на закупівлю вугілля шляхом першочергового погашення боргів Укренерго.