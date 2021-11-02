Запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ продовжують знижуватися

Через відсутність палива не можуть працювати 23 блоки ТЕС та ТЕЦ загальною потужністю 7,7 ГВт.
Повідомляє Укренерго.
Станом на ранок 1 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС складають 542,8 тис. тонн, зокрема газового — 402,9 тис. тонн і антрацитового — 139,9 тис. тонн.
Станом на ранок 25 жовтня загальні запаси вугілля на складах ТЕС складали 583,4 тис. тонн. Запаси газового вугілля були 454,6 тис. тонн і антрацитового — 128,8 тис. тонн.
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