2021-11-15: Ціни на нафту знижуються на тлі погіршення прогнозу ОПЕК щодо попиту

Обновлено: Ноябрь 15, 2021. Тэги: , , ,

2021-11-15: Ціни на нафту знижуються на тлі погіршення прогнозу ОПЕК щодо попиту

Ціни на нафту знижуються в ході торгів у понеділок, при цьому ціна Brent опустилася нижче $82 за барель. Тиск на котирування надає долар, що подорожчав, погіршення прогнозу ОПЕК щодо попиту і ймовірність подальшого втручання влади США в ситуацію на нафтовому ринку.

Передає Investing.

ОПЕК в щомісячному звіті по нафтовому ринку залишив прогноз зростання попиту на нафту в 2022 році незмінним — на рівні 4,2 млн б/д, але скоротив прогноз підвищення попиту на поточний рік приблизно на 160 тис. б/д, до 5,7 млн б/д, пославшись на ефект високих цін.

Тим часом американські політики продовжують закликати президента США Джо Байдена і його адміністрацію задіяти нафтові резерви або призупинити експорт.

Ралі долара США, пов’язане із зростанням інфляції, також призводить до зниження нафтових котирувань. Дорогий долар призводить до зменьшення купівельної спроможності учасників ринку, що користуються іншими валютами.

Вартість січневих ф’ючерсів на Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 7:35 за Києвом в понеділок становила $81,68 за барель, що на $0,49 (0,60%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подешевшали на $ 0,7 (0,8%) — до $82,17 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час знизилася на $0,43 (0,53%) — до $80,36 за барель. На закриття торгів у п’ятницю вартість цих контрактів зменшилася на $0,8 (1 %) і склала $ 80,79 за барель.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК+ очікує зростання комерційних запасів нафти в ОЕСР в 1 півріччі 2022 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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