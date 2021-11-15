2021-11-15: Ціни на нафту знижуються на тлі погіршення прогнозу ОПЕК щодо попиту

Ціни на нафту знижуються в ході торгів у понеділок, при цьому ціна Brent опустилася нижче $82 за барель. Тиск на котирування надає долар, що подорожчав, погіршення прогнозу ОПЕК щодо попиту і ймовірність подальшого втручання влади США в ситуацію на нафтовому ринку.

Передає Investing.

ОПЕК в щомісячному звіті по нафтовому ринку залишив прогноз зростання попиту на нафту в 2022 році незмінним — на рівні 4,2 млн б/д, але скоротив прогноз підвищення попиту на поточний рік приблизно на 160 тис. б/д, до 5,7 млн б/д, пославшись на ефект високих цін.

Тим часом американські політики продовжують закликати президента США Джо Байдена і його адміністрацію задіяти нафтові резерви або призупинити експорт.

Ралі долара США, пов’язане із зростанням інфляції, також призводить до зниження нафтових котирувань. Дорогий долар призводить до зменьшення купівельної спроможності учасників ринку, що користуються іншими валютами.

Вартість січневих ф’ючерсів на Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 7:35 за Києвом в понеділок становила $81,68 за барель, що на $0,49 (0,60%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подешевшали на $ 0,7 (0,8%) — до $82,17 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час знизилася на $0,43 (0,53%) — до $80,36 за барель. На закриття торгів у п’ятницю вартість цих контрактів зменшилася на $0,8 (1 %) і склала $ 80,79 за барель.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК+ очікує зростання комерційних запасів нафти в ОЕСР в 1 півріччі 2022 року.