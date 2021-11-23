Газ у Європі подорожчав після введення нових санкцій стосовно Північного потоку-2

Ф’ючерси на газ з поставкою в грудні на нідерландський хаб TTF підскочили на 8,5% у відповідь на нові санкції Вашингтона проти газопроводу «Північний потік-2″. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Передає Прайм.

У вівторок вдень, 23 листопада, ціна на газ зросла до позначки в $1071,7 за тисячу кубів, після чого трохи скоректувалася до позначки $1069 за тисячу кубометрів. При цьому експерти не прогнозують подальшого зростання цін.

Раніше Термінал писав, що США введуть нові санкції у зв’язку з будівництвом Північного потоку-2.