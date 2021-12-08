Fitch спрогнозувало середню вартість нафти у наступному році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch очікує, що за підсумками 2021 року середня вартість нафти складе 71 долар за барель, йдеться в грудневому світовому економічному прогнозі агентства (GEO).

Передає Прайм.

Згідно з прогнозом на 2022 рік, середня вартість нафти складе 70 доларів за барель, а в 2023 році — 60 доларів за барель.

Агентство пов’язує зростання цін на нафту зі скороченням видобутку в Мексиканській затоці через урагани, а також зі зростанням цін на газ.

«Шок від європейських цін на газ перекинувся на ціни на нафту… зростання попиту на нафту також збіглося з недавнім шоком навколо ситуації з нафтою в Мексиканській затоці і обережним підходом ОПЕК до збільшення темпів нарощування видобутку», — пише Fitch.

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