Fitch спрогнозувало середню вартість нафти у наступному році

Обновлено: Декабрь 08, 2021. Тэги: , ,

Fitch спрогнозувало середню вартість нафти у наступному році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch очікує, що за підсумками 2021 року середня вартість нафти складе 71 долар за барель, йдеться в грудневому світовому економічному прогнозі агентства (GEO).

Передає Прайм.

Згідно з прогнозом на 2022 рік, середня вартість нафти складе 70 доларів за барель, а в 2023 році — 60 доларів за барель.

Агентство пов’язує зростання цін на нафту зі скороченням видобутку в Мексиканській затоці через урагани, а також зі зростанням цін на газ.

«Шок від європейських цін на газ перекинувся на ціни на нафту… зростання попиту на нафту також збіглося з недавнім шоком навколо ситуації з нафтою в Мексиканській затоці і обережним підходом ОПЕК до збільшення темпів нарощування видобутку», — пише Fitch.

Читайте у Терміналі: Ціни на нафту зростають, тривога про штам «Омікрон» відступає.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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