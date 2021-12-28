США збільшили постачання газу до Європи

США збільшили експорт газу в Європу на тлі енергетичної кризи. Кількість танкерів зросла за вихідні на третину.
Передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За підрахунками видання, на шляху до Європи знаходиться 20 танкерів з американським газом.
Напередодні католицького Різдва (24 грудня) кількість танкерів зі зрідженим природним газом із США становило 15 одиниць.
У публікації наголошується, що постачання палива з США в Європу можуть допомогти знизити побоювання з приводу подальшого збільшення вартості на газ.
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