Ціни на нафту знову почали зростати

Обновлено: Январь 06, 2022. Тэги: , , ,

Ціни на нафту знову почали зростати

Ціни на нафту перейшли від зниження до активного зростання в ході торгів у четвер на тлі перебоїв поставок і скорочення запасів в США.

Передає Investing.

Холодна погода в Канаді і на півночі США загрожує видобутку нафти в цьому регіоні, пише Trading Economics. Крім того, в центрі уваги трейдерів залишаються масові протести в Казахстані, які також можуть привести до перебоїв поставок. У Лівії видобуток впав приблизно на 40% через заворушення.

Тим часом напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 2,14 млн барелів. Експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували зниження на 3,65 млн барелів.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 16:11 за Києвом у четвер становить $82,72 за барель, що на $1,92 (2,38%) вище ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей же цього часу зросла на $2,32 (2,98%) — до $80,17 за барель.

Раніше Термінал писав, що ціни на нафту знижуються після зростання напередодні.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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