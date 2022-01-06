Ціни на нафту знову почали зростати

Ціни на нафту перейшли від зниження до активного зростання в ході торгів у четвер на тлі перебоїв поставок і скорочення запасів в США.

Передає Investing.

Холодна погода в Канаді і на півночі США загрожує видобутку нафти в цьому регіоні, пише Trading Economics. Крім того, в центрі уваги трейдерів залишаються масові протести в Казахстані, які також можуть привести до перебоїв поставок. У Лівії видобуток впав приблизно на 40% через заворушення.

Тим часом напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 2,14 млн барелів. Експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували зниження на 3,65 млн барелів.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 16:11 за Києвом у четвер становить $82,72 за барель, що на $1,92 (2,38%) вище ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей же цього часу зросла на $2,32 (2,98%) — до $80,17 за барель.

Раніше Термінал писав, що ціни на нафту знижуються після зростання напередодні.