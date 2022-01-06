2022-01-06: Ціни на нафту знижуються після зростання напередодні

Обновлено: Январь 06, 2022. Тэги: , ,

2022-01-06: Ціни на нафту знижуються після зростання напередодні

Ціни на нафту знижуються вперше за чотири сесії на тлі очікувань посилення грошово-кредитної політики в США, а також зниження попиту в Китаї через введення локдаунів в ряді міст у зв’язку із зростанням захворюваності COVID-19.

Передає Investing.

Опублікований в середу протокол грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) показав «яструбиний» настрій керівників американського ЦБ.

«Учасники засідання в основному відзначали, що з урахуванням їх власних прогнозів для економіки, ринку праці та інфляції може знадобитися більш швидке, ніж очікувалося раніше, підвищення ставки або більш швидкі темпи її підйому», — йдеться в документі.

Деякі з керівників ФРС також звертали увагу на те, що вже незабаром після збільшення ставки Федрезерву, можливо, доведеться приступити до скорочення обсягу активів на балансі.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:08 за Києвом у четвер становила $80,09 за барель, що на $0,71 (0,88%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $0,8 (1%) — до $80,80 за барель, максимуму з 25 листопада.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися на $0,68 (0,87%) — до $77,17 за барель. На закриття торгів у середу вартість цих контрактів зросла на $0,86 (1,1%) і склала $77,85 за барель, що є найвищим значенням з 24 листопада.

Раніше Термінал писав, що нафта Brent торгується майже по $80 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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