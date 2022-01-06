2022-01-06: Ціни на нафту знижуються після зростання напередодні

Ціни на нафту знижуються вперше за чотири сесії на тлі очікувань посилення грошово-кредитної політики в США, а також зниження попиту в Китаї через введення локдаунів в ряді міст у зв’язку із зростанням захворюваності COVID-19.

Передає Investing.

Опублікований в середу протокол грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС) показав «яструбиний» настрій керівників американського ЦБ.

«Учасники засідання в основному відзначали, що з урахуванням їх власних прогнозів для економіки, ринку праці та інфляції може знадобитися більш швидке, ніж очікувалося раніше, підвищення ставки або більш швидкі темпи її підйому», — йдеться в документі.

Деякі з керівників ФРС також звертали увагу на те, що вже незабаром після збільшення ставки Федрезерву, можливо, доведеться приступити до скорочення обсягу активів на балансі.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:08 за Києвом у четвер становила $80,09 за барель, що на $0,71 (0,88%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $0,8 (1%) — до $80,80 за барель, максимуму з 25 листопада.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилися на $0,68 (0,87%) — до $77,17 за барель. На закриття торгів у середу вартість цих контрактів зросла на $0,86 (1,1%) і склала $77,85 за барель, що є найвищим значенням з 24 листопада.

Раніше Термінал писав, що нафта Brent торгується майже по $80 за барель.