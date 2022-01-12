2022-01-12: Нафта Brent на лондонській біржі торгується майже по $84 за барель

Обновлено: Январь 12, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-01-12: Нафта Brent на лондонській біржі торгується майже по $84 за барель

Ціни на нафту стабільні після максимального з початку 2022 стрибка за підсумками попередньої сесії.

Про це пише Investing.com.

Ціни на нафту незначно підвищуються в середу, 12 січня, після максимального з початку року стрибка напередодні після заяви Федеральної резервної системи США про те, що регулятор зможе уповільнити інфляцію, не підірвавши економічного зростання.

Вартість бареля березневої нафти Brent на 9:15 за Києвом становила $83,76 (+0,05%). Барель лютневої нафти WTI торгувався за $81,39 (+0,23%). Попередні торги з еталонів завершилися на рівні $83,72 і $81,22 відповідно.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив у вівторок, що економіка має витримати нинішній сплеск COVID-19 з «короткочасними» наслідками й ФРС готова до початку запровадження більш жорсткої грошово-кредитної політики.

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, показали слабкішу картину попиту на паливо з меншим скороченням запасів сирої нафти, ніж очікувалося, і більшим, ніж прогнозувалося, зростанням запасів бензину та дистилятів. Запаси сирої нафти впали у США на 1,1 млн бр. за тиждень, що закінчився 7 січня. Це менше, ніж очікували аналітики — 1,9 млн бр.

Запаси бензину зросли на 10,9 млн бр. за прогнозного зростання на 2,4 млн бр. Запаси дистилятів, включаючи дизельне та пічне паливо, зросли на 3 млн бр. порівняно з очікуваним збільшенням на 1,8 млн бр.

Підтримку ринку надав опублікований у вівторок Управлінням енергетичної інформації (EIA) США оновлений прогноз попиту на нафту. Згідно з документом, у 2022 р. показник зросте у США на 840 тис. бр./доб. (б/д) у порівнянні з минулим роком. Раніше очікувалося зростання на рівні 700 тис. б/д.

Водночас EIA скоротило свій прогноз нафтовидобутку, очікуючи, що у 2022 р. показник збільшиться на 640 тис. б/д. Раніше прогнозувалося зростання виробництва на 670 тис. б/д.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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