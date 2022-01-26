Уряд доручив Нафтогазу провести аудит річних тарифів

Кабінет міністрів доручив НАК «Нафтогаз України» замовити за переговорною процедурою незалежний аудит для перевірки річних контрактів на газ. Таке протокольне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

Передає Ліга.Бізнес.

Аудит має відбутися в межах меморандуму з МВФ, за яким Україна зобов’язалася не допускати повернення квазіфіскальних, тобто позабюджетних, дефіцитів в секторі природного газу шляхом заниження тарифів.

Перевірка має з’ясувати, «наскільки діяльність Нафтогазу та контракти з фіксованими цінами являють собою субсидіювання цін на газ для населення та теплокомуненерго», пояснив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Раніше Термінал писав, що НАК «Нафтогаз України» планує випустити еврооблігації для підготовки до наступного опалівального сезону.