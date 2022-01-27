У європейських сховищах залишилось 40% газу — Газпром

Обновлено: Январь 27, 2022. Тэги: , ,

У європейських сховищах залишилось 40% газу — Газпром

Менше чверті від закачаного в літній сезон газу залишилося в підземних сховищах Європи, повідомляє «Газпром».

Передає Прайм.

«У європейських ПСГ залишилося менше чверті від закачаного влітку газу. За даними Gas Infrastructure Europe, на 25 січня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах на 26,9% (на 14,9 мільярда кубометрів) менше торішнього рівня. Відібрано вже більше 3/4 від обсягу газу, закачаного в літній сезон. На 25 січня відбір досяг 75,9%, або 36,3 мільярда кубометрів газу», — йдеться в повідомленні на офіційному каналі компанії в месенджері Telegram.

У підсумку загальний рівень заповненості цих сховищ — 40,9%. При цьому, як зазначає Газпром, заповненість підземних сховищ Німеччини і Франції становить близько 39%.

Раніше Термінал писав, що Газпром не став бронювати на лютий додатковий транзит через Україну — ОГТСУ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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