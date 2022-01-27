У європейських сховищах залишилось 40% газу — Газпром

Менше чверті від закачаного в літній сезон газу залишилося в підземних сховищах Європи, повідомляє «Газпром».

Передає Прайм.

«У європейських ПСГ залишилося менше чверті від закачаного влітку газу. За даними Gas Infrastructure Europe, на 25 січня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах на 26,9% (на 14,9 мільярда кубометрів) менше торішнього рівня. Відібрано вже більше 3/4 від обсягу газу, закачаного в літній сезон. На 25 січня відбір досяг 75,9%, або 36,3 мільярда кубометрів газу», — йдеться в повідомленні на офіційному каналі компанії в месенджері Telegram.

У підсумку загальний рівень заповненості цих сховищ — 40,9%. При цьому, як зазначає Газпром, заповненість підземних сховищ Німеччини і Франції становить близько 39%.

Раніше Термінал писав, що Газпром не став бронювати на лютий додатковий транзит через Україну — ОГТСУ.