Азійсько-Тихоокеанський регіон нарощує імпорт LNG зі США для зменшення тарифного тиску та посилення енергетичної безпеки

Останні торгові переговори між США та країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону виявили зростаючий інтерес до американських проєктів з експорту зрідженого природного газу (LNG). Країни, такі як Південна Корея, Японія, Тайвань, Індія та Індонезія, розглядають можливість збільшення імпорту LNG зі США як засобу зменшення торговельного дисбалансу та уникнення нових тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа.

Південна Корея та Японія: стратегічні партнери в енергетичній сфері

Південна Корея та Японія, традиційні союзники США, активно обговорюють можливості збільшення імпорту американського LNG. У спільній заяві після тристоронньої зустрічі в Брюсселі 3 квітня 2025 року США, Японія та Південна Корея підтвердили намір зміцнювати енергетичну безпеку за допомогою американського LNG та інших енергоресурсів. Це рішення є частиною ширших зусиль щодо зменшення торговельного дефіциту та уникнення нових тарифів з боку США.

Тайвань: збільшення імпорту для енергетичної автономії

Президент Тайваню Лай Чінг-те заявив, що збільшення імпорту американського природного газу та нафти є ключовим пріоритетом у поточних тарифних переговорах з США. Це спрямовано на підвищення енергетичної автономії та зменшення торговельного дефіциту. Міністр економіки Тайваню зазначив, що частка імпорту LNG зі США може зрости з поточних 10% до 33%.

Індія: інвестиції в американські LNG-проєкти

Індія розглядає можливість скасування імпортних мит на американський етан та скраплений нафтовий газ (LPG) в рамках ширших торговельних переговорів з Вашингтоном. Це дозволить зменшити торговельний дефіцит та зміцнити енергетичну співпрацю. Крім того, індійська компанія GAIL India Ltd планує придбати до 26% акцій в американському LNG -проєкті та укласти 15-річну угоду на імпорт 1 мільйона тонн СПГ щорічно, починаючи з 2029 року.

Індонезія та Таїланд: нові угоди на мільярди доларів

Індонезія планує збільшити імпорт американської нафти та скрапленого нафтового газу на $10 мільярдів. Таїланд також планує імпортувати додатково 1 мільйон тонн LNG та 400 тисяч тонн етану зі США протягом наступних п’яти років. Ці кроки спрямовані на зменшення торговельного дисбалансу та уникнення нових тарифів з боку США.

Китай: припинення імпорту американського LNG

На відміну від інших країн регіону, Китай припинив імпорт американського LNG через зростання тарифів, які зробили американський газ економічно невигідним для китайських покупців. Це може призвести до зміни глобальних торговельних потоків та зниження цін на газ у Європі через зменшення попиту в Азії.

Висновок

Загалом, країни Азійсько-Тихоокеанського регіону активно шукають шляхи зміцнення енергетичної безпеки та зменшення торговельного дисбалансу через збільшення імпорту американського LNG. Це відображає зміну глобальних енергетичних потоків та зростаючу роль США як ключового постачальника енергоресурсів.

Джерело: НТЦ Псіхєя: mailto:oil@ukroil.com.ua

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