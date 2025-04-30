Світовий ринок нафти у 2025–2026 роках: уповільнення попиту, зростання пропозиції та очікуваний профіцит

Глобальний попит на нафту у 2025 році зросте, але повільніше, ніж очікувалося раніше. Водночас, збільшення видобутку, особливо в країнах поза межами ОПЕК+, може призвести до профіциту на ринку та зниження цін на нафту.​

Прогноз попиту на нафту

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), у першому кварталі 2025 року світовий попит на нафту зріс на 0,4 млн барелів на добу (б/д) порівняно з попереднім кварталом і становив 103,5 млн б/д. Основними драйверами зростання залишаються Китай, Індія та інші країни Азії, що не входять до ОЕСР.​

Однак, на тлі погіршення макроекономічної ситуації, EIA знизило прогноз зростання попиту на нафту у 2025 році до 0,9 млн б/д, а у 2026 році — до 1,0 млн б/д. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) також переглянуло свій прогноз, очікуючи зростання попиту на 1,0 млн б/д у 2025 році. ​

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) зберегла свій прогноз зростання попиту на рівні 1,4 млн б/д для 2025 року.

Прогноз пропозиції нафти

У першому кварталі 2025 року світова пропозиція нафти зросла на 0,1 млн б/д і досягла 103,3 млн б/д. Країни ОПЕК+ збільшили видобуток на 0,4 млн б/д, тоді як США знизили.​

Очікується, що у 2025 році основними драйверами зростання пропозиції стануть країни, що не входять до ОПЕК+, зокрема США, Канада, Бразилія та Гаяна. EIA прогнозує, що загальне виробництво рідких палив зросте на 1,3 млн б/д у 2025 році та на 1,2 млн б/д у 2026 році. ​

Баланс попиту та пропозиції

За оцінками EIA, у першому кварталі 2025 року на ринку нафти сформувався дефіцит у розмірі 0,2 млн б/д. Проте, очікується, що зростання пропозиції та уповільнення попиту призведуть до профіциту на ринку у другому кварталі 2025 року та подальшого накопичення комерційних запасів нафти.​

IEA прогнозує, що у 2025 році на ринку нафти буде профіцит приблизно 600 тис. б/д.

Джерело: НТЦ Псіхєя

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За матеріалами: oilprice.com, ogj.com, eia.gov