Короткостроковий енергетичний прогноз EIA: тенденції 2025 року та перспективи 2026 року

Обновлено: Май 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Короткостроковий енергетичний прогноз EIA: тенденції 2025 року та перспективи 2026 року

У травневому звіті Короткострокового енергетичного прогнозу (STEO) Управління енергетичної інформації США (EIA) окреслено ключові тенденції на глобальному енергетичному ринку.

Очікується зниження цін на нафту через перевищення пропозиції над попитом, зростання цін на природний газ, рекордне споживання електроенергії в США та зростання частки відновлюваних джерел енергії.

Глобальні нафтові ринки: надлишок пропозиції та зниження цін

EIA прогнозує, що в 2025 році середня ціна на нафту Brent становитиме $62 за барель, а в 2026 році знизиться до $59 за барель. Це зумовлено тим, що зростання світового виробництва нафти випереджає зростання попиту, що призводить до накопичення запасів.

Природний газ: зростання цін на тлі підвищеного попиту

Ціни на природний газ у США, зокрема на хабі Henry Hub, зросли до $3.44 за мільйон британських теплових одиниць (MMBtu) у квітні 2025 року. Очікується подальше зростання до $4.20/MMBtu в третьому кварталі 2025 року через збільшення експорту ЗПГ та сезонне зростання попиту.

Електроенергетика США: рекордне споживання та зміни в структурі генерації

У 2025 році споживання електроенергії в США досягне рекордного рівня — 4,205 мільярда кВт·год, що зумовлено зростанням використання електроенергії в побуті, бізнесі та зростанням потреби в центрах обробки даних.

У структурі генерації електроенергії очікуються такі зміни:

  • Частка природного газу знизиться з 42% у 2024 році до 40% у 2025 році.
  • Частка вугілля залишиться на рівні 16% у 2025 році, але знизиться до 15% у 2026 році.
  • Відновлювані джерела енергії зростуть з 23% у 2024 році до 25% у 2025 році та 27% у 2026 році.
  • Частка ядерної енергії залишиться стабільною на рівні 19%.

Очікується, що в найближчі роки енергетичний ринок США зазнає значних змін:

  • Зниження цін на нафту через надлишок пропозиції.
  • Зростання цін на природний газ на тлі підвищеного попиту.
  • Рекордне споживання електроенергії, зумовлене цифровізацією та електрифікацією.
  • Зміни в структурі генерації електроенергії з акцентом на відновлювані джерела.

Джерело: НТЦ «Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: Fuels Market NewsReuterseia.gov

Short-Term Energy Outlook - U.S. Energy Information Administration (EIA)

Автор:

(Всего статей: 1627)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: