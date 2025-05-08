Короткостроковий енергетичний прогноз EIA: тенденції 2025 року та перспективи 2026 року

У травневому звіті Короткострокового енергетичного прогнозу (STEO) Управління енергетичної інформації США (EIA) окреслено ключові тенденції на глобальному енергетичному ринку.

Очікується зниження цін на нафту через перевищення пропозиції над попитом, зростання цін на природний газ, рекордне споживання електроенергії в США та зростання частки відновлюваних джерел енергії.

Глобальні нафтові ринки: надлишок пропозиції та зниження цін

EIA прогнозує, що в 2025 році середня ціна на нафту Brent становитиме $62 за барель, а в 2026 році знизиться до $59 за барель. Це зумовлено тим, що зростання світового виробництва нафти випереджає зростання попиту, що призводить до накопичення запасів.

Природний газ: зростання цін на тлі підвищеного попиту

Ціни на природний газ у США, зокрема на хабі Henry Hub, зросли до $3.44 за мільйон британських теплових одиниць (MMBtu) у квітні 2025 року. Очікується подальше зростання до $4.20/MMBtu в третьому кварталі 2025 року через збільшення експорту ЗПГ та сезонне зростання попиту.

Електроенергетика США: рекордне споживання та зміни в структурі генерації

У 2025 році споживання електроенергії в США досягне рекордного рівня — 4,205 мільярда кВт·год, що зумовлено зростанням використання електроенергії в побуті, бізнесі та зростанням потреби в центрах обробки даних.

У структурі генерації електроенергії очікуються такі зміни:

Частка природного газу знизиться з 42% у 2024 році до 40% у 2025 році.

Частка вугілля залишиться на рівні 16% у 2025 році, але знизиться до 15% у 2026 році.

Відновлювані джерела енергії зростуть з 23% у 2024 році до 25% у 2025 році та 27% у 2026 році.

Частка ядерної енергії залишиться стабільною на рівні 19%.

Очікується, що в найближчі роки енергетичний ринок США зазнає значних змін:

Зниження цін на нафту через надлишок пропозиції.

Зростання цін на природний газ на тлі підвищеного попиту.

Рекордне споживання електроенергії, зумовлене цифровізацією та електрифікацією.

Зміни в структурі генерації електроенергії з акцентом на відновлювані джерела.

Джерело: НТЦ «Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: Fuels Market News, Reuters, eia.gov