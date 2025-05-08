Зміни цін на нафтопродукти концерну ORLEN

Обновлено: Май 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Зміни цін на нафтопродукти концерну ORLEN

Нафтогазовий концерн ORLEN оновив оптові ціни на основні види пального та паливних олив. Зміни вартісних показників відображають поточні тенденції на ринку та валютні коливання. 

 

Актуальні оптові ціни на нафтопродукти ORLEN (станом на 8 травня 2025 року)

Продукт Ціна, PLN Ціна, EUR* Ціна, USD*
Бензин Eurosuper 95 4 413 1 026 1 165
Бензин Super Plus 98 4 850 1 128 1 280
Дизельне паливо Ekodiesel 4 425 1 029 1 168
Дизельне паливо Arctic grade A2 4 780 1 112 1 261
Автогаз (LPG) 2 590 603 685
Ekoterm Plus (опалювальне дизельне паливо) 2 126 494 561
Паливна олива EKO-C 1 926 448 508
Важка паливна олива 1 1 905 443 503
Важка паливна олива 1E 1 880 437 497
Важка паливна олива C-3 1 149 267 303

*Курс валют станом на 8 травня 2025 року: 1 PLN = 0,2327 EUR, 1 PLN = 0,2632 USD.(Wise)

Аналіз та перспективи

Поточні ціни на нафтопродукти відображають стабільність ринку та вплив валютних курсів. Зміцнення польського злотого сприяє утриманню цін на пальне на конкурентному рівні. Водночас, глобальні тенденції, такі як коливання цін на нафту та зміни в попиті, можуть вплинути на подальші цінові коригування.

З огляду на поточні макроекономічні умови та стратегію ORLEN, очікується, що компанія продовжить адаптувати свої ціни відповідно до ринкових змін, забезпечуючи стабільне постачання нафтопродуктів споживачам.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами:  ORLEN

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(Всего статей: 1626)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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