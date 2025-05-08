Зміни цін на нафтопродукти концерну ORLEN

Нафтогазовий концерн ORLEN оновив оптові ціни на основні види пального та паливних олив. Зміни вартісних показників відображають поточні тенденції на ринку та валютні коливання.
Актуальні оптові ціни на нафтопродукти ORLEN (станом на 8 травня 2025 року)
|Продукт
|Ціна, PLN
|Ціна, EUR*
|Ціна, USD*
|Бензин Eurosuper 95
|4 413
|1 026
|1 165
|Бензин Super Plus 98
|4 850
|1 128
|1 280
|Дизельне паливо Ekodiesel
|4 425
|1 029
|1 168
|Дизельне паливо Arctic grade A2
|4 780
|1 112
|1 261
|Автогаз (LPG)
|2 590
|603
|685
|Ekoterm Plus (опалювальне дизельне паливо)
|2 126
|494
|561
|Паливна олива EKO-C
|1 926
|448
|508
|Важка паливна олива 1
|1 905
|443
|503
|Важка паливна олива 1E
|1 880
|437
|497
|Важка паливна олива C-3
|1 149
|267
|303
*Курс валют станом на 8 травня 2025 року: 1 PLN = 0,2327 EUR, 1 PLN = 0,2632 USD.(Wise)
Аналіз та перспективи
Поточні ціни на нафтопродукти відображають стабільність ринку та вплив валютних курсів. Зміцнення польського злотого сприяє утриманню цін на пальне на конкурентному рівні. Водночас, глобальні тенденції, такі як коливання цін на нафту та зміни в попиті, можуть вплинути на подальші цінові коригування.
З огляду на поточні макроекономічні умови та стратегію ORLEN, очікується, що компанія продовжить адаптувати свої ціни відповідно до ринкових змін, забезпечуючи стабільне постачання нафтопродуктів споживачам.
Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua
За матеріалами: ORLEN