Відновлювальні електростанції стикаються з перевірками кібербезпеки після відключення електроенергії в Іспанії

Іспанія розслідує причини масового відключення електроенергії, що сталося 28 квітня. Влада країни запитує у малих сонячних і вітрових станцій інформацію про їх кіберзахист. Є сумніви щодо причини відключення, хоча кібернапад спочатку був відкинутий.

Основні подробиці події та розслідування

Після масштабного відключення електроенергії в Іспанії 28 квітня, влада країни продовжує розслідування причин інциденту. Іспанський оператор мережі Red Electrica заявив, що кібернапад не став причиною відключення, проте з того часу не коментує ситуацію. Влада не виключає жодних можливих варіантів і продовжує перевірки.

Національний інститут кібербезпеки Іспанії (Incibe) розсилає запити малим вітровим і сонячним електростанціям з питаннями про виявлені аномалії і проведені оновлення до 28 квітня. Підвищені вимоги до стійкості енергетичних об’єктів до кіберзагроз можуть змінити підхід до захисту малих станцій.

«Ми не виключаємо жодних варіантів. Усі можливості залишаються на столі», — Міністерство енергетики та охорони навколишнього середовища Іспанії.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com