США нарощують експорт етану на тлі переорієнтації нафтохімії Азії

Азійські нафтохімічні компанії, включаючи гравців із Китаю, Південної Кореї та Таїланду, все активніше переходять із нафтового сировинного матеріалу — нафти — на дешевший етан, що відкриває нові можливості для експорту етану зі США.
Стимул зростання: дешевизна етану та тарифні переваги
Азійські виробники нафтохімії прагнуть знизити витрати в умовах зменшення маржі.
- Етан, виділений із природного газу, є ключовим сировинним ресурсом для виробництва етилену.
- Компанії з Південної Кореї, Таїланду та Китаю планують замінити нафту на етан для виробництва полімерів.
- Етан зі США виявився вигіднішою альтернативою naphtha завдяки нижчій ціні та готовій інфраструктурі для експорту.
Таїландська компанія PTT Global Chemical оголосила у березні про намір інтегрувати американський етан у свій виробничий цикл. Це також дозволить країні зменшити торгівельний профіцит зі США та уникнути нових мит, які можуть бути запроваджені після закінчення тарифної паузи в липні.
«Ця ініціатива також зміцнює торгівельну та економічну співпрацю між Таїландом і США, сприяючи більш збалансованим торговельним відносинам і розвитку глобального партнерства у нафтохімічному секторі», — прокоментував CEO компанії Наронгсак Дживаканун.
Зростання виробництва та експорту етану у США
За даними EIA, у 2024 році виробництво, споживання та експорт етану у США досягли історичних максимумів. У травневому короткостроковому прогнозі енергетичного ринку (STEO) повідомляється:
- Обсяг виробництва етану у 2025 році складе 2,9 млн барелів на добу, у 2026 році — 3,1 млн б/д.
- Це більше за рекорд 2024 року — 2,8 млн б/д.
- Китай скасував 125% імпортне мито на американський етан наприкінці квітня, що значно спростило торгівлю.
Нові потужності в Європі та Азії зміцнюють позиції США
Серед ключових інвестиційних проєктів:
- Проєкт One компанії INEOS у бельгійському Антверпені.
- Flex-feed cracker компанії Wanhua Chemical у Китаї.
Обидва заводи розраховані на використання етану як основного сировинного матеріалу, що ще більше посилює глобальний попит на американський етан.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com