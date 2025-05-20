США нарощують експорт етану на тлі переорієнтації нафтохімії Азії

Обновлено: Май 20, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

США нарощують експорт етану на тлі переорієнтації нафтохімії Азії

Азійські нафтохімічні компанії, включаючи гравців із Китаю, Південної Кореї та Таїланду, все активніше переходять із нафтового сировинного матеріалу — нафти — на дешевший етан, що відкриває нові можливості для експорту етану зі США.

Стимул зростання: дешевизна етану та тарифні переваги

Азійські виробники нафтохімії прагнуть знизити витрати в умовах зменшення маржі.

  • Етан, виділений із природного газу, є ключовим сировинним ресурсом для виробництва етилену.
  • Компанії з Південної Кореї, Таїланду та Китаю планують замінити нафту на етан для виробництва полімерів.
  • Етан зі США виявився вигіднішою альтернативою naphtha завдяки нижчій ціні та готовій інфраструктурі для експорту.

Таїландська компанія PTT Global Chemical оголосила у березні про намір інтегрувати американський етан у свій виробничий цикл. Це також дозволить країні зменшити торгівельний профіцит зі США та уникнути нових мит, які можуть бути запроваджені після закінчення тарифної паузи в липні.

«Ця ініціатива також зміцнює торгівельну та економічну співпрацю між Таїландом і США, сприяючи більш збалансованим торговельним відносинам і розвитку глобального партнерства у нафтохімічному секторі», — прокоментував CEO компанії Наронгсак Дживаканун.

Зростання виробництва та експорту етану у США

За даними EIA, у 2024 році виробництво, споживання та експорт етану у США досягли історичних максимумів. У травневому короткостроковому прогнозі енергетичного ринку (STEO) повідомляється:

  • Обсяг виробництва етану у 2025 році складе 2,9 млн барелів на добу, у 2026 році — 3,1 млн б/д.
  • Це більше за рекорд 2024 року — 2,8 млн б/д.
  • Китай скасував 125% імпортне мито на американський етан наприкінці квітня, що значно спростило торгівлю.

Нові потужності в Європі та Азії зміцнюють позиції США

Серед ключових інвестиційних проєктів:

  • Проєкт One компанії INEOS у бельгійському Антверпені.
  • Flex-feed cracker компанії Wanhua Chemical у Китаї.

Обидва заводи розраховані на використання етану як основного сировинного матеріалу, що ще більше посилює глобальний попит на американський етан.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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