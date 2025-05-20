США нарощують експорт етану на тлі переорієнтації нафтохімії Азії

Азійські нафтохімічні компанії, включаючи гравців із Китаю, Південної Кореї та Таїланду, все активніше переходять із нафтового сировинного матеріалу — нафти — на дешевший етан, що відкриває нові можливості для експорту етану зі США.

Стимул зростання: дешевизна етану та тарифні переваги

Азійські виробники нафтохімії прагнуть знизити витрати в умовах зменшення маржі.

Етан, виділений із природного газу, є ключовим сировинним ресурсом для виробництва етилену.

Компанії з Південної Кореї, Таїланду та Китаю планують замінити нафту на етан для виробництва полімерів.

Етан зі США виявився вигіднішою альтернативою naphtha завдяки нижчій ціні та готовій інфраструктурі для експорту.

Таїландська компанія PTT Global Chemical оголосила у березні про намір інтегрувати американський етан у свій виробничий цикл. Це також дозволить країні зменшити торгівельний профіцит зі США та уникнути нових мит, які можуть бути запроваджені після закінчення тарифної паузи в липні.

«Ця ініціатива також зміцнює торгівельну та економічну співпрацю між Таїландом і США, сприяючи більш збалансованим торговельним відносинам і розвитку глобального партнерства у нафтохімічному секторі», — прокоментував CEO компанії Наронгсак Дживаканун.

Зростання виробництва та експорту етану у США

За даними EIA, у 2024 році виробництво, споживання та експорт етану у США досягли історичних максимумів. У травневому короткостроковому прогнозі енергетичного ринку (STEO) повідомляється:

Обсяг виробництва етану у 2025 році складе 2,9 млн барелів на добу, у 2026 році — 3,1 млн б/д.

у 2025 році складе 2,9 млн барелів на добу, у 2026 році — 3,1 млн б/д. Це більше за рекорд 2024 року — 2,8 млн б/д.

Китай скасував 125% імпортне мито на американський етан наприкінці квітня, що значно спростило торгівлю.

Нові потужності в Європі та Азії зміцнюють позиції США

Серед ключових інвестиційних проєктів:

Проєкт One компанії INEOS у бельгійському Антверпені.

у бельгійському Антверпені. Flex-feed cracker компанії Wanhua Chemical у Китаї.

Обидва заводи розраховані на використання етану як основного сировинного матеріалу, що ще більше посилює глобальний попит на американський етан.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com